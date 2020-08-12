Кабмин одобрил выход Украины из соглашения между странами СНГ

В соответствии с решениями СНБО от 2 мая 2018 года для Украины прекращается действие отдельных международных договоров в рамках СНГ.

Кабинет министров одобрил выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств-участников СНГ. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 12 августа, сообщило МВД.

Также Кабмин одобрил проект указа президента Украины о выходе страны из Совета командующих пограничными войсками. Соглашение о сотрудничестве пограничных войск было подписано в Москве в 1995 году, в Совет командующих пограничными войсками Украина вошла в 1992 году.

Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ, напомнили в МВД. «Учитывая, что Российская Федерация является стороной международного вооруженного конфликта, который продолжается на Донбассе, указанные договоренности не актуальны», – пояснили в МВД.

Также Кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ от 26 мая 1995 года.

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