Лукашенко советует протестующим найти работу
Основа протестующих в Беларуси – люди с криминальным прошлым и безработные, считает Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 12 августа, собрал совещание по актуальным вопросам после выборов, сообщает БелТА.
«Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», – заявил он.
Основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом Лукашенко назвал функционирование экономики.
«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», – сказал Лукашенко.
«И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно», – добавил белорусский президент.
Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.
На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.
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