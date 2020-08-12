Лукашенко советует протестующим найти работу

Основа протестующих в Беларуси – люди с криминальным прошлым и безработные, считает Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 12 августа, собрал совещание по актуальным вопросам после выборов, сообщает БелТА.

«Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», – заявил он.

Основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом Лукашенко назвал функционирование экономики.

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», – сказал Лукашенко.

«И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно», – добавил белорусский президент.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

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