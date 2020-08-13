Белорусы создают Фронт национального спасения

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения Республики Беларусь.

Целью Фронта экс-кандидат в президенты назвал мобилизацию белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Александром Лукашенко, борьбу за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь, а также защиту демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны власти.

Напомним, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты. 24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь. В то же время жена Цепкало осталась в Беларуси и участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской. 2 августа появилась информация, что Цепкало прибыл в Киев.

После выборов президента 9 августа, которые, по данным ЦИК Беларуси, выиграл Лукашенко, в стране начались акции протеста. В Минске и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

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