Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России
Государственный Сберегательный банк Украины сообщил о выигрыше дела по торговой марке по встречному иску Сбербанка России.
представители Сбербанка России пытались убедить суд в том, что регистрация Ощадбанком торговой марки «СБЕРБАНК» на территории Украины нарушила права Сбербанка России.
Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.
В конце концов апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка России.
«Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование «СБЕРБАНК» на территории Украины», – отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный .
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