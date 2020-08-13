Главврача ЗОБК подозревают в коррупции

Во время каждой предвыборной кампании кандидаты всех уровней обещают нам принципиальную борьбу с коррупцией. Но выполняют ли политики свои обещания? Ответить на этот вопрос можно рассмотрев несколько примеров.

Для Запорожья одним из самых «стабильно-коррупционых» объектов является – Запорожская областная клиническая больница. Наверное, она занимает второе место после известного «запорожского моста». Мост строят с 2004 года, областной клинической больницей управляет Игорь Шишка с 2007 года. По «запорожскому мосту» было много журналистских расследований и расследований правоохранительных органов, но реальных результатов достигнуто не было. По Шишке и областной больнице также было много журналистских расследований и расследований правоохранительных органов, но реальных результатов достигнуто не было. Разница лишь в одном – мост реально начали строить, а вот в областной больнице никаких перемен… Возможно, новая власть никогда не слышала про областную больницу? Тогда давайте мы им расскажем, предлагает издание Антикор.

В 2012 году руководство областной больницы необоснованно провело закупку 26 карет скорой помощи на базе Renault Master MAF4CE-01 типа «А», стоимостью в 500 000 гривен за штуку с заранее оговоренным участником торгов – ООО «ТФК «ЛАЗ», директором которого был Александр Строганов. Согласно материалам уголовного дела, Строганов был давно знаком с Игорем Шишкой в ходе проведения предыдущих закупок. В начале октября 2012 года мужчины заранее договорились проводить закупку и распределили роли между собой. Инициатором преступного плана детективы называют Игоря Шишку, который привлек к своей идее начальника материально-технического обеспечения ЗОКБ, членов тендерного комитета и вышеупомянутого директора «ЛАЗа». Всем соучастникам заведомо было известно, что ООО «ТФК «ЛАЗ» не получало в Государственной инспекции по контролю качества свидетельства о государственной регистрации указанных автомобилей, как автомобилей скорой помощи типа «А», а значит ООО «ТФК «ЛАЗ» не может быть поставщиком АСМП типа «А», а ЗОКБ не имеет права проводить их закупку. Согласно материалам дела, Игорь Шишка расписал подробный план действий по проведению бесконкурентных торгов у одного участника на членов конкурсного комитета. Глава комитета, юрисконсультант ЗОКБ отказался выполнять преступный план, а вот секретарь комитета (она же начальник материально-технического обеспечения ЗОКБ) охотно подделала задним числом документы и подписала их от имени главы комитета. Затем подельница Шишки с помощью фальшивой подписи главы конкурсного комитета убедила других членов комитета также расписаться.

В то время Игорь Шишка в ходе телефонного разговора убедил своего подчиненного — заместителя главы областной больницы, что торги с «ЛАЗом» прошли успешно и вполне законно и необходимо лишь подписать договор и 26 актов приема-передачи. В итоге ущерб государству составил 13 миллионов гривен за счет покупки не лицензированного транспорта, который невозможно использовать по назначению.

Свидетель по делу, Дмитрий Лобиков, в своих показания указал – «Закупка проводилась под выборы, а торги должны были проводиться срочно. Математически у нас не получалось провести обычные торги до указанного срока, тогда меня начали «обрабатывать» и требовали, чтобы торги были проведены по сокращенной процедуре у одного участника. У нас происходили скандалы с криками: «партия сказала!», а мы должны партии показать» и. т. д. Речь шла о «Партии регионов», членом которой тогда состоял Игорь Шишка. Он ссылался на требование покойного губернатора Александра Пеклушенко. После скандала процедуру все же объявили под предлогом насущной необходимости.»

По данному делу НАБУ даже вручило подозрение Шишке, сейчас дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

В 2015 году под руководством Игоря Шишки, областная больница приобрела ангиограф. Но приобрела не у производителя, а у посредника, который документально провел ангиограф через ряд юридических лиц и стран, в результате чего стоимость ангиографа была искусственно завышена в несколько раз. В итоге было открыто уголовное дело №42013080040000048, расследование которого занимается НАБУ. Прошло уже пять лет, а результатов нет до сих пор…

В 2015 году под руководством Игоря Шишки, в областной больнице проводился ремонт пищеблока. Ремонт был выполнен некачественно и не в полном объеме, в результате чего правоохранители начали расследование. В 2020 году силовики установили, что при ремонте было украдено 6 000 000 грн, фигурантам дела вручили подозрения.

В 2016 году в областной больнице, работала схема по вымоганию денежных средств с пациентов за услуги МРТ. По этому поводу, СБУ в Запорожской области проводила обыски в больнице, но привлечь к ответственности удалось лишь нижнюю цепочку сотрудников больницы, которые были причастны к этой схеме. По словам представителей общественной организации «Гражданское общество», схема работает до сих пор, только приобрела немного другой вид для легализации. Рядом с кабинетом МРТ посадили сотрудника страховой компании «Кредо», куда врачи направляют пациентов. Пациент, платит якобы за страхование своей жизни, а не за саму услугу МРТ. По словам активистов, в больнице есть более 5 точек, где находятся сотрудники страховой компании «Кредо», которые оформляют фиктивные договоры страхования. Пациент обязан предоставить копию договора врачу, лишь после этого ему оказывают медицинские услуги, за которые уже заплатило государство. По слова активистов, в 2017 году СК “Кредо” легализовало 762 млн грн и не осуществила ни одной страховой выплаты.

Кроме вымогательства денег, через СК «Кредо», врачи заставляют пациентов приобретать элементарные медицинские препараты. Пациент обязан приобрести медикаменты в одной из аптек, которые находятся на втором этаже областной больницы, после чего должен предоставить препараты и чек своему врачу. Активисты сообщают, что больница в полном объеме обеспечена медицинскими препаратами, а это просто одна из коррупционных схем. Владельцы аптек, которые находятся на втором этаже больницы, находятся в сговоре с главным врачом больницы. В результате, все приобретенные пациентами медицинские препараты возвращаются в больницу, а владельцы аптек и руководством больницы распределяют между собой выгоду. Сумма чека составляет от 500 до 3000 грн. Количество пациентов, которых таким образом вводят в заблуждение, составляет от 10 до 50 человек, в рабочий день. Данная схема продолжает работать и по сей день.

Народный депутат 8 созыва – Кривохатько Вадим неоднократно рассказывал о коррупционной схеме при закупке расходных материалов для процедуры гемодиализа. По его словам, областная больница специально прописывает условия тендера под специального поставщика. В результате чего, остальные поставщики не могут принимать участие в тендере. Из-за отсутствия конкуренции расходные материалы закупаются по завышенным ценам. Слова народного депутата подтверждали активисты общественной организации «Надежда на жизнь», которые непосредственно пользуются гемодиализом в областной больнице. Одно из выступлений Вадима Кривохатько:

Казалось бы, что этой информации итак достаточно для того, чтобы новая власть активно занялась руководством областной больницы. Но представители ОО «Гражданское общество» установили, что при власти Зеленского старые схемы не просто продолжают жить, а активно развиваются новые коррупционные схемы. Приведем несколько ярких примеров:

Используя карантинную ситуацию, в июле 2020 года, областная больница без процедуры тендера приобретает респираторы БУК-3 по 109 грн, хотя реальная стоимость респираторов 53-71 грн. Приобретают у ФОПа, которые специализируется в основном на торговле лесоматериалами, строительными материалами, бытовыми товарами и прочим. У него же приобретают защитные щитки НБТ-1 по 156 грн, хотя их реальная стоимость 94-117 грн.

В ноябре 2019 года, больница приобретает коммутаторы D-Link DES-3200-18 по 10 014 грн за штуку, хотя их реальная стоимость – 4650 грн.

В апреле 2020 года, областная больница решила обновить официальный сайт , объявила тендер на 320 000 грн. В тендере участвовало 7 предпринимателей. Один из них предложил сделать необходимый сайт за 40 000 грн, второй за 136 000 грн, третий за 159 000 грн и так далее. Но руководство больницы отклонило все предложения и заключило договор с предпринимателем, который предложил сделать сайт за 300 000 грн.

При этом главный врач – Игорь Шишка, указывает в своей декларации, что он не имеет никакого имущества и даже не арендует никакой жилой площади, а проживает на улице. Автомобилей во владении тоже не имеет. Все его достояние – зарплата 33 000 грн/месяц и накопления в 251 000 грн. Хотя врачи утверждают, что Шишка проживает в городе Запорожье, а передвигается на Туареге белого цвета, 2011 года выпуска.

По словам активистов, за год президентства Зеленского Запорожская областная клиническая больница провела более 70 закупок с признаками коррупции, на общую сумму более 30 000 000 грн. Для своих схем, руководство больницы привлекает одни и те же фирмы, создает фиктивную конкуренцию, в результате чего приобретает товары по завышенным ценам. Если на тендера попадают самостоятельные участники и предлагают цену ниже – их предложения отклоняются под любыми предлогами. Активисты составили соответствующие заявления во все инстанции – полицию, прокуратуру, СБУ, ДБР, народным депутатам от Запорожской области, губернатору Боговину, президенту Зеленскому.

Но Игорь Шишка продолжает спокойно управлять больницей уже 13-ый год. Шишка пережил времена Ющенко, Анисимова, Януковича, революцию Достоинства, времена Порошенко, а теперь планирует переиграть Зеленского.