Госсекретарь США призвал провести в Беларуси новые президентские выборы

Об этом Майк Помпео сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении.

«Я считаю, что мирное решение нынешнего кризиса в Беларуси возможно: нужны новые выборы», — сказал госсекретарь США.

Однако, по словам Помпео, выборы должны проходить «в присутствии серьезных международных наблюдателей».

Белорусы протестуют уже четвертый день, требуя честных выборов без участия действующего президента Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных.

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