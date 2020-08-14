ОАЭ признали государство Израиль

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и принц ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян



В тексте совместного заявления, в частности, говорится, что Израиль воздержится от провозглашения своего суверенитета над частью территорий Западного берега реки Иордан, которые палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства, сообщает BBC.

Как заявляют стороны, они надеются, что «исторический прорыв будет способствовать продвижению мира на Ближнем Востоке».

ОАЭ становится первым государством Персидского залива, которое устанавливает активные дипломатические контакты с Израилем, и третьей в мире арабской страной, предпринимающей такой шаг. В 1979 году было заключено мирное соглашение с Египтом, в 1994-м – с Иорданией.

Ожидается, что вскоре страны – участницы соглашения обменяются послами и откроют дипломатические представительства.

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