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10:08 14 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пентагон займется изучением НЛО

Появление неопознанных летающих объектов (НЛО) будет расследовать и изучать специальная группа, которую создают в Министерстве обороны США.

По имеющимся данным, курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Официальное заявление о формировании такой группы последует через несколько дней, отмечает CNN.

На более ранних этапах НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.

Телекомпания направила запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать эту информацию, однако ответа пока не последовало.

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Тэги: Пентагон, нло

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