Пентагон займется изучением НЛО
Появление неопознанных летающих объектов (НЛО) будет расследовать и изучать специальная группа, которую создают в Министерстве обороны США.
По имеющимся данным, курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист.
Официальное заявление о формировании такой группы последует через несколько дней, отмечает CNN.
На более ранних этапах НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.
Телекомпания направила запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать эту информацию, однако ответа пока не последовало.
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