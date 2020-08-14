Зеленский хочет выйти из Антитеррористического центра СНГ

Глава государства подал в Верховную Раду законопроект, которым Украина аннулирует свое решение 20-летней давности о создании центра по борьбе с терроризмом внутри СНГ.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предусматривает отказ от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ. Соответствующий законопроект №0065 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Текст законопроекта О выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств на сайте Рады пока отсутствует.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ был создан в 2000 году со штаб-квартирой в Москве.

Украина подписала положение об Антитеррористическом центре с оговоркой.

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