Предстоятель БПЦ извинился за поздравление Лукашенко с победой на выборах
Предстоятель Белорусского экзархата РПЦ митрополит Павел (Пономарёв) принёс извинения за поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Как сообщил пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин, митрополит Павел посчитал поздравления Лукашенко преждевременными.
«Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился», – сказал протоиерей.
68-летний Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем всей РПЦ патриархом Кириллом.
Протесты продолжаются до сих пор, оппозиция требует отставки Лукашенко, пересчета голосов и назначения новых выборов.
По словам Сергия, каждый день в храмах БПЦ будут проходить молитвы в поддержку задержанных. Они будут завершаться крестным ходом.
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