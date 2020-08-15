Предстоятель БПЦ извинился за поздравление Лукашенко с победой на выборах

Предстоятель Белорусского экзархата РПЦ митрополит Павел (Пономарёв) принёс извинения за поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Как сообщил пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин, митрополит Павел посчитал поздравления Лукашенко преждевременными.

«Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился», – сказал протоиерей.

68-летний Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем всей РПЦ патриархом Кириллом.

Протесты продолжаются до сих пор, оппозиция требует отставки Лукашенко, пересчета голосов и назначения новых выборов.

По словам Сергия, каждый день в храмах БПЦ будут проходить молитвы в поддержку задержанных. Они будут завершаться крестным ходом.

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