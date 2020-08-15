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Главная » Мир » Религия
11:06 15 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава представительства католической церкви в Беларуси призвал власти прекратить насилие

Глава представительства католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал власти республики прекратить насилие.

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич

Обращение митрополита адресовано президенту Александру Лукашенко и представителям властных структур разных уровней.

Тадеуш Кондрусевич также заявил о необходимости незамедлительно освободить всех невинных граждан, задержанных на мирных акциях, говорится на сайте епархии.

Накануне остановить насилие Лукашенко призвал митрополит Минский и Заславский Павел, который возглавляет в республике отделение Русской православной церкви. Ранее он, а также патриарх Кирилл поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах.

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Тэги: католическая церковь, Республика Беларусь

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