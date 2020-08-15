Глава представительства католической церкви в Беларуси призвал власти прекратить насилие
Глава представительства католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал власти республики прекратить насилие.
Обращение митрополита адресовано президенту Александру Лукашенко и представителям властных структур разных уровней.
Тадеуш Кондрусевич также заявил о необходимости незамедлительно освободить всех невинных граждан, задержанных на мирных акциях, говорится на сайте епархии.
Накануне остановить насилие Лукашенко призвал митрополит Минский и Заславский Павел, который возглавляет в республике отделение Русской православной церкви. Ранее он, а также патриарх Кирилл поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах.
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