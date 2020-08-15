В Киеве провели акцию «цепь солидарности» с белорусами
На акцию в поддержку протестующих в Беларуси пришли в основном граждане этой страны. Завтра ожидается шествие к посольству.
На пешеходном мосту в Киеве провели акцию «цепь солидарности» с белорусами. В сети появились фото и видео акции, состоявшейся 15 августа.
«Первая из двух запланированных на выходные акций – женская цепь солидарности. Безграничная благодарность организаторам. Цепь растянулась вдоль пешеходного моста, затем превратилась в сердце у арки дружбы народов», – сообщила в Facebook Евгения Талиновская.
По ее словам, цветы после акции возложили к памятнику Михаилу Жизневскому. погибшему на Майдане.
«Из разговоров – подавляющее большинство девушек рядом со мной родились в Беларуси: Минск, Брест, Гродно и других городах. Приятно было видеть красивых и разных по происхождению знакомых киевлян», – отметила девушка.
Она также сообщила, что завтра в 12:00 стартует марш с Михайловской площади к посольству Беларуси.
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