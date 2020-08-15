В Беларуси отреагировали на новые санкции от ЕС

Накануне главы МИД стран ЕС приняли решение о введение санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих в Беларуси.

В МИД Беларуси заявили о готовности к продолжению диалога с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Анатолия Глаза в субботу, 15 августа.

«Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога», – говорится в комментарии.

Он подчеркнул, что «санкции – это конец политики». «Поэтому ключевой вопрос сейчас – есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть», – сказал Глаз.