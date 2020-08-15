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Главная » Мир » Общество
15:27 15 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Протестующие в Минске собираются на площади Независимости

В столице Беларуси продолжаются акции в разных районах. Самые крупные на Пушкинской площади и на площади Независимости.

В Минске в субботу, 15 августа, собираются на площади Независимости в центре города, где накануне прошла масштабная акция против результатов выборов президента, пишет ТАСС.

Отмечается, что ни на Пушкинской площади, где попрощались с погибшим 10 августа Александром Тарайковским, ни на площади Независимости нет силовиков.

Несмотря на то, что гроб с погибшим увезли, люди не расходятся.

В центре города образовались пробки на дорогах.

При этом в других районах Минска люди продолжают выстраиваться в «цепи солидарности». Акции продолжаются и в других городах.

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Тэги: Минск, беларусь, митинг, протесты

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