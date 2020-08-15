Протестующие в Минске собираются на площади Независимости

В столице Беларуси продолжаются акции в разных районах. Самые крупные на Пушкинской площади и на площади Независимости.

В Минске в субботу, 15 августа, собираются на площади Независимости в центре города, где накануне прошла масштабная акция против результатов выборов президента, пишет ТАСС.

Отмечается, что ни на Пушкинской площади, где попрощались с погибшим 10 августа Александром Тарайковским, ни на площади Независимости нет силовиков.