НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:37 17 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно

17 августа президент присвоил звание Героя Украины с награждением орденом Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно).

Отмечается, что звание Героя Украины присвоено «за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность».

«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в ДТП в Криворожском районе Днепропетровской области 2 февраля 2015 года.

Источник:
Тэги: Герой Украины, Кузьма Скрябин

Новости по теме

В Одессе умер Герой Украины

Герой Украины, Почетный гражданин Одессы Владимир Филипчук скончался сегодня на 80-м году жизни после тяжелой болезни.

Порошенко присвоил погибшему в 2014 году генералу Момоту звание Героя Украины

Президент Петр Порошенко присвоил заместителю начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорю Момоту, погибшему в 2014 году на Донбассе, звание Героя Украины.

Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

Президент Петр Порошенко принял решение присвоить почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету (Денисенко) звание Героя Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты