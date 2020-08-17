Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно

17 августа президент присвоил звание Героя Украины с награждением орденом Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно).

Отмечается, что звание Героя Украины присвоено «за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность».

«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в ДТП в Криворожском районе Днепропетровской области 2 февраля 2015 года.

Тэги: Герой Украины, Кузьма Скрябин