В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса.
Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, которые разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.
В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.
Как говорится в документе, тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцина имеет хорошую иммуногенность. Также препарат можно легко изготовить, что обеспечит его быстрое массовое производство.
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