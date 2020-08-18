В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса.

Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, которые разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.

В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.

Как говорится в документе, тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцина имеет хорошую иммуногенность. Также препарат можно легко изготовить, что обеспечит его быстрое массовое производство.

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