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Главная » Украина » Политика
11:30 18 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Витольда Фокина назначили заместителем главы делегации Леонида Кравчука

Витольд Фокин указом президента назначен первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

Соответствующий указ подписан 18 августа.

Согласно документу, Фокин стал первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

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Тэги: Кравчук, Донбасс, делегация, Витольд Фокин

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