Витольда Фокина назначили заместителем главы делегации Леонида Кравчука
Витольд Фокин указом президента назначен первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.
Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.
Соответствующий указ подписан 18 августа.
Согласно документу, Фокин стал первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.
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