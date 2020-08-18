$ 3,3 млн собрали для пострадавших от репрессий в Беларуси

Фонд распределяет собранную помощь на основании принципов открытости и прозрачности, утверждают организаторы.

В Беларуси запустили сбор денег для тех, кто пострадал от насильственных репрессий и лишился работы из-за участия в массовых акциях протеста. Собранная сумма достигла $3,3 млн и продолжает расти, сообщает Tut.by во вторник, 18 августа.

Так, для тех, кто лишился работы, собрали $710 тысяч. Пожертвования сделали почти 14 000 человек.

Продолжается сбор средств и для жертв насильственных репрессий. Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает $2,6 млн.

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», – подчеркнули организаторы сбора.

По их словам, фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь «на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан».

Напомним, с 9 августа после выборов президента Беларуси в стране продолжаются протесты и забастовки. В первые дни силовики применяли против активистов силу и спецсредства. Были задержаны около 6,7 тысяч человек. По данным Генпрокуратуры Беларуси, в изоляторах остаются менее 130 человек, остальные – отпущены.

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