Сейм Литвы отказался признать Лукашенко президентом Беларуси

Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, в которой призывает ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси.

«Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и А. Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости», – написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств.

Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

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