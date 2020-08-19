Сейм Литвы отказался признать Лукашенко президентом Беларуси
Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, в которой призывает ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси.
«Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и А. Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости», – написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.
Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств.
Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.
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Такое решение Лукашенко принял после того, как специалисты Вооруженных сил доложили ему о «наращивании военного компонента» у западных границ страны.
В Кремле, как утверждают источники агентства, также допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом.
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