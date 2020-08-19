В Мали военные арестовали президента и премьера

На большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих, который продолжается до сих пор.

В результате мятежа был арестован президент страны Ибрагим Бубакар Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.

По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.

Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейти и премьера Сиссе. Во вторник демонстранты также начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.

Во время столкновений мятежников и их противников погибли по меньшей мере пять человек.

Отметим, что в 2012 году восстание на базе Кати привело к тому, что тогдашний президент Мали Амаду Туре ушел в отставку. Идентичная ситуация произошла и в 1991 году.

Акции протеста в Мали продолжаются с июня 2020 года, участники требуют отставки президента страны, которого обвиняют в неспособности восстановить безопасность и бороться с коррупцией.

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