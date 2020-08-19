В Мали военные арестовали президента и премьера
На большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих, который продолжается до сих пор.
В результате мятежа был арестован президент страны Ибрагим Бубакар Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.
По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.
Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара.
В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейти и премьера Сиссе. Во вторник демонстранты также начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.
Во время столкновений мятежников и их противников погибли по меньшей мере пять человек.
Отметим, что в 2012 году восстание на базе Кати привело к тому, что тогдашний президент Мали Амаду Туре ушел в отставку. Идентичная ситуация произошла и в 1991 году.
Акции протеста в Мали продолжаются с июня 2020 года, участники требуют отставки президента страны, которого обвиняют в неспособности восстановить безопасность и бороться с коррупцией.
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