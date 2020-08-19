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20:00 19 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США появился новый конкурент Tesla

Электрический кроссовер имеет запас хода более чем 1000 километров против 508 км у Tesla Model Y Long Range.

В Калифорнии представили электрический кроссовер MX-05, которого называют главным конкурентом Tesla. Об этом сообщает Car Buzz.

Новинку разработал стартап Mullen Technologies. Кроссовер получил электробатарею мощностью в 150 кВт, зарядка которой займет до 35 минут.

Разработчики утверждают, что MX-05 может проехать на одной зарядке до 1030 км. Для этого авто должно двигаться на ровном покрытии со скоростью 88,5 км. При скорости в 120 км в час новинка проедет до 885 км.

Электрокар называют конкурентом Tesla, поскольку Model Y Long Range проезжает только в 508 километров на одном заряде.

В серийное производство стартап Mullen Technologies планируется на 2022 год.

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Тэги: США, Tesla, электрокар

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