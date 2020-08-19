В США появился новый конкурент Tesla
Электрический кроссовер имеет запас хода более чем 1000 километров против 508 км у Tesla Model Y Long Range.
В Калифорнии представили электрический кроссовер MX-05, которого называют главным конкурентом Tesla. Об этом сообщает Car Buzz.
Новинку разработал стартап Mullen Technologies. Кроссовер получил электробатарею мощностью в 150 кВт, зарядка которой займет до 35 минут.
Разработчики утверждают, что MX-05 может проехать на одной зарядке до 1030 км. Для этого авто должно двигаться на ровном покрытии со скоростью 88,5 км. При скорости в 120 км в час новинка проедет до 885 км.
Электрокар называют конкурентом Tesla, поскольку Model Y Long Range проезжает только в 508 километров на одном заряде.
В серийное производство стартап Mullen Technologies планируется на 2022 год.
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Об этом в интервью японскому изданию Nikkei заявил специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Водитель во время движения поставил свою Tesla на автопилот и повернулся к собаке, находившейся на заднем сидении. В этот момент его машина врезалась сразу в два авто.
Компания уточнила, что отныне два варианта Model 3 продаются за 35 и 37 тысяч долларов. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон.