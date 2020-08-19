СБУ категорически отрицает участие в «вагнеровской спецоперации»

Такие информационные «вбросы» имеют целью нанесение вреда Украине, подчеркнули в спецслужбе.

Служба безопасности Украины категорически отрицает участие в так называемой «вагнеревськой спецоперации» и заявляет, что ни один сотрудник службы не участвовал в разговорах с боевиками. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook в среду, 19 августа.

«Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесение вреда Украине», – говорится в сообщении.

В качестве исключения в спецслужбе отметили: «Данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание».

«Ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрования одного из участников разговоров, как «офицер СБУ», является домыслом и сознательной манипуляцией», – отметили в ведомстве.

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