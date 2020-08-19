В Каменском автомобиль на переходе сбил трех пешеходов: погиб ребенок

За рулем Mitsubishi Galant был 26-летний водитель, его задержали. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Каменском Днепропетровской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе, погибла четырехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 19 августа.

Инцидент произошел накануне, около 20:30, на проспекте Свободы. Пострадавшими оказались три женщины. В результате ДТП четырехлетняя девочка получила серьезные травмы и умерла в больнице. Также госпитализировали 50-летнюю женщину, а еще одна пострадавшая получила легкие травмы.

Полицейские задержали 26-летнего водителя Mitsubishi Galant. Открыто уголовное производство, мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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