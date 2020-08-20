Послеоперационная обувь

По информации Всемирной организации здравоохранения, 75% населения планеты сталкивается с нарушениями работы стоп, которые серьезно влияют на повседневную жизнь человека: плоскостопие, вальгусная деформация, пяточная шпора, артрит, бурсит и другие

По информации Всемирной организации здравоохранения, 75% населения планеты сталкивается с нарушениями работы стоп, которые серьезно влияют на повседневную жизнь человека: плоскостопие, вальгусная деформация, пяточная шпора, артрит, бурсит и другие. У многих пациентов зачастую сочетается несколько заболеваний.

Кроме того, при повышенной нагрузке повышается риск травмы голеностопа. Чаще всего этим страдают спортсмены, а также женщины, любящие носить обувь на высоком каблуке.

Хирургическое вмешательство — наиболее радикальный, но и эффективный метод решения многих проблем. Но тогда остро стоит вопрос дальнейшей реабилитации. В этом поможет ортопедическая обувь после операции.

Супермаркет здоровья «Ортоп» объявляет об обновлении ассортимента специальной обуви. Рассказываем об особенностях послеоперационной обуви и ее предназначении.

Обувь после операции: особенности и преимущества

Это обувь особой конструкции, предназначенная для ношения в период восстановления после хирургического вмешательства на стопе. Она снимает нагрузку с переднего отдела стопы, ее можно носить поверх гипса, а также при диабетической стопе.

Отметим ряд преимуществ:

такая обувь учитывает анатомические особенности стопы, поэтому ее можно применять практически сразу после проведения операции;

минимальный вес;

отличная вентиляция и отведение влаги;

отсутствие раздражений и опрелостей;

возможность регулировки объема обуви за счет использования липучек;

противоскользящая подошва.

Виды послеоперационной обуви

Ортопедическая обувь после операции на стопе бывает нескольких типов, от чего зависит ее конструкция.

Обувь Барука. Применяется для снижения нагрузки с переднего отдела стопы. Эффект достигается за счет скошенной подошвы, благодаря чему вся нагрузка переносится на заднюю часть стопы. Пятка фиксируется при помощи жесткого задника. Есть модели с открытым и закрытым носком. Рекомендуется после операции по лечению вальгусной деформации, при артритах, бурситах, подагре, а также травмах плюсны и пальцев.

Обувь на гипс. Рекомендуется при переломах голени и стопы, когда на ногу накладывается гипс или иммобилизационная шина. Модели оснащаются застежками в виде липучек для надежной фиксации поверх гипса и возможности регулировать объем. Кроме того, жесткий задник эффективно поддерживает пятку, а прочный носок защищает пальцы.

Обувь при диабетической стопе. Это одно из самых тяжелых осложнений сахарного диабета. Поэтому крайне важно предотвратить повреждения кожи, которые в итоге могут привести к незаживающим ранам и гангренам. Специальная обувь после операции на стопе при сахарном диабете изготавливается из мягкой кожи с флисовым покрытием внутри без применения швов. Подошва выполняется из плотной гипоаллергенной резины, а широкий носок защищает пальцы от повреждений.

Как выбрать обувь после операции на стопе