Послеоперационная обувь
По информации Всемирной организации здравоохранения, 75% населения планеты сталкивается с нарушениями работы стоп, которые серьезно влияют на повседневную жизнь человека: плоскостопие, вальгусная деформация, пяточная шпора, артрит, бурсит и другие
По информации Всемирной организации здравоохранения, 75% населения планеты сталкивается с нарушениями работы стоп, которые серьезно влияют на повседневную жизнь человека: плоскостопие, вальгусная деформация, пяточная шпора, артрит, бурсит и другие. У многих пациентов зачастую сочетается несколько заболеваний.
Кроме того, при повышенной нагрузке повышается риск травмы голеностопа. Чаще всего этим страдают спортсмены, а также женщины, любящие носить обувь на высоком каблуке.
Хирургическое вмешательство — наиболее радикальный, но и эффективный метод решения многих проблем. Но тогда остро стоит вопрос дальнейшей реабилитации. В этом поможет ортопедическая обувь после операции.
Супермаркет здоровья «Ортоп» объявляет об обновлении ассортимента специальной обуви. Рассказываем об особенностях послеоперационной обуви и ее предназначении.
Обувь после операции: особенности и преимущества
Это обувь особой конструкции, предназначенная для ношения в период восстановления после хирургического вмешательства на стопе. Она снимает нагрузку с переднего отдела стопы, ее можно носить поверх гипса, а также при диабетической стопе.
Отметим ряд преимуществ:
- такая обувь учитывает анатомические особенности стопы, поэтому ее можно применять практически сразу после проведения операции;
- минимальный вес;
- отличная вентиляция и отведение влаги;
- отсутствие раздражений и опрелостей;
- возможность регулировки объема обуви за счет использования липучек;
- противоскользящая подошва.
Виды послеоперационной обуви
Ортопедическая обувь после операции на стопе бывает нескольких типов, от чего зависит ее конструкция.
- Обувь Барука. Применяется для снижения нагрузки с переднего отдела стопы. Эффект достигается за счет скошенной подошвы, благодаря чему вся нагрузка переносится на заднюю часть стопы. Пятка фиксируется при помощи жесткого задника. Есть модели с открытым и закрытым носком. Рекомендуется после операции по лечению вальгусной деформации, при артритах, бурситах, подагре, а также травмах плюсны и пальцев.
- Обувь на гипс. Рекомендуется при переломах голени и стопы, когда на ногу накладывается гипс или иммобилизационная шина. Модели оснащаются застежками в виде липучек для надежной фиксации поверх гипса и возможности регулировать объем. Кроме того, жесткий задник эффективно поддерживает пятку, а прочный носок защищает пальцы.
- Обувь при диабетической стопе. Это одно из самых тяжелых осложнений сахарного диабета. Поэтому крайне важно предотвратить повреждения кожи, которые в итоге могут привести к незаживающим ранам и гангренам. Специальная обувь после операции на стопе при сахарном диабете изготавливается из мягкой кожи с флисовым покрытием внутри без применения швов. Подошва выполняется из плотной гипоаллергенной резины, а широкий носок защищает пальцы от повреждений.
Как выбрать обувь после операции на стопе
- Выбор зависит от того, какая нога нуждается в специальной обуви. Некоторые виды обуви являются универсальными, их можно носить на любой ноге. В то же время, существуют модели отдельно для правой и левой ноги.
- Оставляйте небольшой запас свободного места. Ботинки после операции не должны быть ни слишком тесными, ни слишком свободными. В идеале, должно оставаться 1-1,5 см запаса.
- Сотрудничайте с проверенными и надежными продавцами. Это послужит гарантией приобретения качественного товара.
- Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не стоит подбирать специальную обувь самостоятельно. Неправильный выбор только ухудшит состояние.
Новости по теме
Буквально за 4 месяца до окончания года, Министерство обороны Украины наконец-то начало проводить процедуры подписания контрактов по Гособоронзаказу на 2020-й год.
На видео запечатлено полярное сияние над Антарктидой. Однако в кадр также попали пять неопознанных светящихся объектов.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный госпитализирован с токсичным отравление и находится в реанимации.