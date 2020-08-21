Израиль хочет вернуть останки рабби Нахмана из Украины

Верховный суд Израиля обязал правительство вернуть останки рабби Нахмана из Умани, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош ха-Шана.

Петицию с помощью адвоката подал Шарон Шельцер, который является последователем Брацлавского хасидизма.

Автор петиции также просит Верховный суд провести срочное слушание по этому вопросу, поскольку паломничество брацлавских хасидов в Умань, где находится могила известного раввина, остается под вопросом из-карантинных ограничений. Слушание, по мнению составителей документа, должно пройти как можно быстрее, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош ха-Шана.

В петиции упоминаются случаи, когда Израиль возвращал на родину останки выдающихся личностей, а также попытки израильских властей вернуть рабби Нахмана.

Напомним, Новый год по иудейскому календарю хасиды всего мира будут встречать в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана происходят на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги, куда в это время съезжаются тысячи хасидов.

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