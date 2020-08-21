СБУ проводит обыски в «Укрзализныце»
Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в «Укрзализныце».
«По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности», – говорится в сообщении на сайте СБУ.
Сообщается, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн на закупку товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.
Результаты экспертизы, инициированной СБУ, свидетельствуют о безосновательном завышении стоимости продукции. Нанесенный государству ущерб составил почти 12 млн грн.
Сейчас СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисах коммерческих структур.
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