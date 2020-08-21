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03:44 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ проводит обыски в «Укрзализныце»

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в «Укрзализныце».

«По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн на закупку товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.

Результаты экспертизы, инициированной СБУ, свидетельствуют о безосновательном завышении стоимости продукции. Нанесенный государству ущерб составил почти 12 млн грн.

Сейчас СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисах коммерческих структур.

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Тэги: коррупция, СБУ, Укрзалізниця

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