Диагноз Навального установлен, но не разглашается
Диагноз политика сообщили его жене и брату, разглашать не будут. Врачи не считают, что Навального отравили.
Врачи омской больницы не выявили ядов или их следов в организме Алексея Навального, диагноз ему уже установлен, заявил в пятницу, 21 августа, заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко, пишет ТАСС.
«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – сказал Калиниченко.
Он добавил, что диагноз медики уже установили, но не будут разглашать его СМИ.
«Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть – они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента»,- сказал Калиниченко.
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