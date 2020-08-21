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13:30 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нелегалов из РФ переправляли в Европу через Украину

Правоохранители провели 20 обысков на территории Киева, Закарпатской, Одесской и Хмельницкой областей.

В Киевской области правоохранители разоблачили группу, которые переправляли через Украину нелегалов из России в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в пятницу, 21 августа.

«Досудебным расследованием установлено, что на территории города Киева и других регионов Украины функционировала преступная группа, деятельность которой заключалась в организации незаконного перемещения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации в Украину, а затем в страны ЕС», – говорится в сообщении.

Участники группы на собственных автомобилях доставляли мигрантов в арендованные квартиры и обеспечивали их проживание, быт и питание. В дальнейшем они перевозили мигрантов в западные области Украины с целью незаконной переправки через госграницу.

Правоохранители провели 20 обысков на территории Киева, Закарпатской, Одесской и Хмельницкой областей.

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Тэги: Россия, Европа, рф, задержание, нелегалы, киевская облатсь

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