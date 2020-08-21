Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали в Греции за сопротивление полиции

27-летний защитник Харри Магуайр арестован на греческом острове Миконос за нападение на полицейских.

Как сообщает Daily Mail, английский футболист повздорил с несколькими соотечественниками, очевидцы вызвали полицию, но он оказал сопротивление и был арестован.

В «Манчестер Юнайтед» заявили, что знают о произошедшем, но от каких-либо комментариев отказались.

Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера» за 96,2 миллиона евро. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола.

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