В США бывшего спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России

45-летний Питер Деббинс, как утверждает обвинение, добровольно стал сотрудничать с российской военной разведкой еще в 1996 году.

Тогда он был студентом Университета Миннесоты. Свои задания Деббинс якобы выполнял под кодовым именем Икар Лесников.

Прокуратура настаивает: секретные сведения он передавал Москвы еще при службе в подразделении войск химической защиты в Южной Корее, а также в составе групп американского спецназа в Азербайджане и Германии.

Как утверждается, речь идет о передаче имен офицеров и данных о непосредственной деятельности этих соединений. В ходе службы, считает прокуратура, Деббинс имел доступ и к совершенно секретной информации.

В документах утверждается: экс-спецназовец называл себя «сыном России» и хотел ей служить. Косвенным подтверждением этого американские власти считают то, что мать обвиняемого родилась в Советском Союзе, а будущую жену он встретил в Челябинске.

Теперь Деббинсу грозит пожизненное заключение.

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