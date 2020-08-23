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Главная » Украина » Религия
15:24 23 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина обвинила Россию в разжигании религиозной вражды в Крыму

Украина глубоко обеспокоена тем, что временная иностранная оккупация Крыма привела к грубым систематическим нарушениям свободы вероисповедания.

Собор святых апостолов Владимира и Ольги в Симферополе

«Отмечая Международный день памяти жертв актов насилия, основанных на религии или вере, Украина глубоко обеспокоена тем, что временная иностранная оккупация Крыма привела к грубым систематическим нарушениям свободы вероисповедания», – говорится в сообщении представительства Украины в ООН.

Отмечено, что оккупанты проводят репрессии в отношении мусульман и верующих Православной церкви Украины.

«Десятки лишены свободы в Крыму за свою религию: члены мусульманской общины подвергаются уголовному преследованию и подавлению. Православная церковь Украины практически ликвидирована, главный украинский церковный собор святых апостолов Владимира и Ольги в Симферополе был захвачен», – отметили в представительстве.

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Тэги: аннексия Крыма, межконфессиональная вражда

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