«Бавария» выиграла Лигу чемпионов
В финальном матче немецкий клуб обыграл французский ПСЖ. Единственный гол забил Кингсли Коман.
Мюнхенская «Бавария» выиграла футбольную Лигу чемпионов. В финальном матче немецкий клуб обыграл французский ПСЖ. Единственный гол забил Кингсли Коман – в прошлом воспитанник парижской команды.
Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов стала уже шестой. Клуб делит третье место по этому показателю с английским «Ливерпулем». Больше трофеев только у «Милана» – 7 и «Реала» — 13.
Для ПСЖ выход в финальную часть престижного турнира стал дебютным. Из французских клубов Лигу чемпионов ранее выигрывал только «Марсель» в 1993 году.
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