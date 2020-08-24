НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
02:44 24 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Бавария» выиграла Лигу чемпионов

В финальном матче немецкий клуб обыграл французский ПСЖ. Единственный гол забил Кингсли Коман.

Мюнхенская «Бавария» выиграла футбольную Лигу чемпионов. В финальном матче немецкий клуб обыграл французский ПСЖ. Единственный гол забил Кингсли Коман – в прошлом воспитанник парижской команды.

Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов стала уже шестой. Клуб делит третье место по этому показателю с английским «Ливерпулем». Больше трофеев только у «Милана» – 7 и «Реала» — 13.

Для ПСЖ выход в финальную часть престижного турнира стал дебютным. Из французских клубов Лигу чемпионов ранее выигрывал только «Марсель» в 1993 году.

Источник:
Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

«Бавария» стала вторым финалистом Лиги чемпионов

В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.

ПСЖ побил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

Кроме выхода в финал Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» побил рекорд турнира, принадлежавший мадридскому «Реалу».

ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Французский ПСЖ одержал победу над немецким «Лейпцигом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты