Оппозиция Беларуси объявила о подготовке к референдуму
Координационный совет Беларуси объявил о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию.
Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что белорусская оппозици начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.
«Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном, чтобы он наконец ушел. Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию», – написала Ковалькова в Facebook.
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