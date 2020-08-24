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08:34 24 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оппозиция Беларуси объявила о подготовке к референдуму

Координационный совет Беларуси объявил о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию.

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что белорусская оппозици начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.

«Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном, чтобы он наконец ушел. Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию», – написала Ковалькова в Facebook.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.

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Тэги: референдум, Республика Беларусь

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