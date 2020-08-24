Беларусь с помощью ВВС перехватила воздушные с «антигосударственной» символикой

С территории Литвы в Беларусь запустили восемь шаров с «антигосударственной символикой», их уничтожили.

Минобороны Беларуси в понедельник, 24 августа, сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы воздушными шарами с антигосударственной символикой.

«23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», – сказано в сообщении.

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