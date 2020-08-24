В Беларуси будут увольнять учителей, которые не поддерживают Лукашенко
В Беларуси есть государственная идеология и учителя должны ее придерживаться. Кто против – в школе быть не должны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует увольнять учителей, которые не хотят преподавать в соответствии с государственной идеологией. Об этом он заявил в понедельник, 24 августа, на встрече с министром образования Игорем Карпенко, сообщает БелТА.
Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.
«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», – заявил Лукашенко.
Также он потребовал защитить учителей.
«Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», – сказал он.
«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», – подчеркнул Лукашенко.
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