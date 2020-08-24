НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
19:00 24 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси будут увольнять учителей, которые не поддерживают Лукашенко

В Беларуси есть государственная идеология и учителя должны ее придерживаться. Кто против – в школе быть не должны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует увольнять учителей, которые не хотят преподавать в соответствии с государственной идеологией. Об этом он заявил в понедельник, 24 августа, на встрече с министром образования Игорем Карпенко, сообщает БелТА.

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», – заявил Лукашенко.

Также он потребовал защитить учителей.

«Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», – сказал он.

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», – подчеркнул Лукашенко.

Источник:
Тэги: Лукашенко, беларусь, протесты, школы, учителя

Новости по теме

МИД Украины ответил на критику Минска

Украинские дипломаты советуют Минску прислушиваться к обществу и друзьям, а не «прокладывать себе путь вперед дубинками».

У Лукашенко оценили ущерб от протестов в пол миллиарда долларов

Акции протеста стоили стране уже 500 миллионов долларов, а отсроченный ущерб может быть в разы больше, заявили у Лукашенко.

Главы стран Евросоюза проводят закрытый саммит по ситуации в Беларуси

Главы государств и правительств Евросоюза проводят саммит в закрытом режиме в формате видеоконференции.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты