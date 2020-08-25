Ким Чен Ын в коме уже несколько месяцев?
Все телевизионные записи появлений Ким Чен Ына на публике якобы смонтированы. Об этом заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.
По словам чиновника, все телевизионные записи появлений Ким Чен Ына на публике, которые демонстрировались в последнее время, были смонтированы, сообщает New York Post.
«Я думаю, что он в коме, но он не умер», — сказал он.
Кроме того, прошлой неделе Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщало, что Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в государстве.
Предположения о том, что лидер северокорейского режима серьезно болен, появились в апреле, после того, как он около трех недель не появлялся на публике.
На фоне этого в мае информагентство КНДР опубликовало видео, на котором Ким Чен Ын был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхон.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих обязанностей сестре Ким Ё Чжон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые появился на публике за три недели отсутствия. Он провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая. До этого он также не был на публике в течение 20 дней в связи с чем появились слухи о его болезни.