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16:46 25 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле не хотят расследовать отравление Навального

Пока нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Соратники политика считают, что его отравили

«Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, для начала необходимо установить вещество, которым отравили Навального. При этом спикер Кремля назвал «пустым шумом» заявления соратников Навального о покушении на политика.

Алексей Навальный госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии после того, как ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

Навального с борта самолета доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в коме. Омские врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, и несколько дней отказывались дать разрешение на эвакуацию в больницу в Германии.

Соратники политика считают, что его отравили. В то же время российские медики не нашли следов яда в организме.

После эвакуации Навального в Берлин немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен с применением вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока не установлено.

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Тэги: отравление, Алексей Навальный

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Отмечается, что действие токсина доказано несколько раз в независимых лабораториях. Самое известное вещество этой группы – «Новичок».

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Состояние политика не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.

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