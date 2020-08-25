В Кремле не хотят расследовать отравление Навального
Пока нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.
«Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, для начала необходимо установить вещество, которым отравили Навального. При этом спикер Кремля назвал «пустым шумом» заявления соратников Навального о покушении на политика.
Алексей Навальный госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии после того, как ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Навального с борта самолета доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в коме. Омские врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, и несколько дней отказывались дать разрешение на эвакуацию в больницу в Германии.
Соратники политика считают, что его отравили. В то же время российские медики не нашли следов яда в организме.
После эвакуации Навального в Берлин немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен с применением вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока не установлено.
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Отмечается, что действие токсина доказано несколько раз в независимых лабораториях. Самое известное вещество этой группы – «Новичок».
Состояние политика не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.