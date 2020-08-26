Зеленский думает, что войну на Донбассе можно закончить до конца года
Прекратить боевые действия на Донбассе, возможно, удастся до конца 2020 года. Об этом президент заявил в интервью телеканалу Euronews.
«Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну», – сказал Зеленский.
Он выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.
«Если сравнивать нашу команду и предыдущую – так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос – никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах – все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит», – добавил он.
По мнению Зеленского, пока нет другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.
«Если он (переговорный формат – ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», – отметил президент.
Он также сообщил, что достигнутые лидерами государств-участников Нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года договоренности выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.
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Это вторая поездка шестого президента Украины в зону боевых действий. Первый раз он туда ездил сразу после вступления в должность в мае 2019 года.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об этом в эфире телеканала ICTV. По словам дипломата, на это выделено от полугода до года.
Об этом в понедельник, 8 июля, он сообщил в ходе брифинга на саммите Украина — Европейский союз.