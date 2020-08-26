Пьяный майор наехал на трех курсанток, состояние девушек тяжелое
Инцидент произошел в Киеве на территории военного колледжа.
На территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической вечером 25 августа нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой, сообщает
«Все в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них ампутируют обе ноги. Виновник задержан, на месте следственно-оперативной группой, событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте», — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.
Издание также публикует фото с места события.
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