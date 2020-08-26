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09:15 26 Августа 2020 Просмотров 1639   КомментариевКомментарии

Пьяный майор наехал на трех курсанток, состояние девушек тяжелое

Инцидент произошел в Киеве на территории военного колледжа.

На территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической вечером 25 августа нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой, сообщает

«Все в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них ампутируют обе ноги. Виновник задержан, на месте следственно-оперативной группой, событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте», — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Издание также публикует фото с места события.

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Тэги: нетрезвый майор, военный киевский колледж

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