Дело об убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных 4 сентября

Андрея Антоненко, Яну Дугарь оставили под стражей до 23 октября, Юлии Кузьменко продлили круглосуточный арест

Шевченковский районный суд Киева постановил, что суд присяжных будет рассматривать дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко 4 сентября. Заседание назначено на 12:00 4 сентября.

Также суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября. До того же дня оставили под следствием Дугарь и продлили круглосуточный домашний арест Кузьменко.

Издание Бабель сообщает, что Яне Дугарь установили залог в размере 168 160, она должна будет сдать документы для выезда за границу и сообщить суду, если сменит место жительства.

Досудебное расследование в отношении фигурантов дела об убийстве Шеремета закончилось 22 мая. Музыканта и участника АТО Андрея Антоненко называют исполнителем по предварительному сговору, врача Юлию Кузьменко — исполнителем, а военного медика Яну Дугарь — сообщником. Все подозреваемые отрицают обвинения. 12 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты Дугарь отказались.

Андрей Антоненко остается под стражей, Юлию Кузьменко 11 августа отпустили под круглосуточный домашний арест, с Яны Дугарь 13 июля сняли электронный браслет и территориальные ограничения.

Четыре года назад, 20 июля 2016 года, в центре Киева в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.

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