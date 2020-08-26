Из-за непогоды в Украине обесточены около 140 населенных пунктов
Больше всего от стихии пострадали Житомирская и Киевская области. Ряд населенных пунктов отключены также в Винницкой и Черкасской областях.
По состоянию на утро среды, 26 августа, в Украине обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины. Причиной стало осложнение погодных условий днем ранее. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7.00 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская – 68, Киевская – 54, Винницкая – 14, Черкасская – 3″, – говорится в утренней сводке на сайте ведомства.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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