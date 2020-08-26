Байден обещает поставки летального оружия Украине, если выиграет на выборах в США

В случае своей победы на выборах Байден собирается пояснить Кремлю, что Россия «должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины».

В случае победы на предстоящих выборах президента США демократ Джо Байден обещает сделать все возможное, чтобы предоставить Украине летальное вооружение. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает Голос Америки.

Об этом политик заявил в поздравлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.

«Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха», – отметил Байден в обращении.

В то же время, отмечает издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие.

«Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы «Джавелин», Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа», – говорится в статье.

На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.

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