Открыто уголовное дело из-за строительства банка Аркада

В фонды финансирования строительства банка Аркада собрали девять миллиардов гривен, но объекты не достроили.

Правоохранители расследуют дело по средствам, собранным в фондах финансирования строительства банка Аркада. О деле, касающегося 12 тысяч инвесторов, рассказал в среду, 26 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков.

«По Аркада – есть уголовное производство по 9 млрд грн средств, собранных в банке Аркада, мы сейчас проверяем, какие там были нарушения», – заявил Аваков.

Глава СБУ Ивано Баканов уточнил, что дело ведется по статье о преступной схеме хищения средств.

«НБУ в декабре 2019 года обратился в Службу безопасности Украины с фактами злоупотреблений в банке Аркада. СБУ направила материалы в Генпрокуратуру, которая возбудила уголовное дело и осуществляет досудебное расследование», – добавил Баканов.

На брифинге также присутствовал глава СНБО Алексей Данилов. Он выступил за законодательное урегулирование вопроса со стройками.

«Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны либо построенные квартиры либо квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой. То, что происходит сейчас с Аркадой, когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, – это недопустимо», – заявил Данилов.

«Я уверен, что с помощью МВД, СБУ, всех наших правоохранительных органов все люди, которые участвовали в этом мошенническом процессе, будут обязательно наказаны», – отметил он.

Тэги: СБУ, фонд, стройка, аваков, баканов, банк аркада