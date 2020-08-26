Открыто уголовное дело из-за строительства банка Аркада
В фонды финансирования строительства банка Аркада собрали девять миллиардов гривен, но объекты не достроили.
Правоохранители расследуют дело по средствам, собранным в фондах финансирования строительства банка Аркада. О деле, касающегося 12 тысяч инвесторов, рассказал в среду, 26 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков.
«По Аркада – есть уголовное производство по 9 млрд грн средств, собранных в банке Аркада, мы сейчас проверяем, какие там были нарушения», – заявил Аваков.
Глава СБУ Ивано Баканов уточнил, что дело ведется по статье о преступной схеме хищения средств.
«НБУ в декабре 2019 года обратился в Службу безопасности Украины с фактами злоупотреблений в банке Аркада. СБУ направила материалы в Генпрокуратуру, которая возбудила уголовное дело и осуществляет досудебное расследование», – добавил Баканов.
На брифинге также присутствовал глава СНБО Алексей Данилов. Он выступил за законодательное урегулирование вопроса со стройками.
«Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны либо построенные квартиры либо квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой. То, что происходит сейчас с Аркадой, когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, – это недопустимо», – заявил Данилов.
«Я уверен, что с помощью МВД, СБУ, всех наших правоохранительных органов все люди, которые участвовали в этом мошенническом процессе, будут обязательно наказаны», – отметил он.
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