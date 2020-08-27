Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за коронавируса

Всемирный экономический форум в Давосе решили перенести с января на начало лета 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

«Решение далось непросто, поскольку мировым лидерам нужно собраться вместе, чтобы разработать совместный путь восстановления и сформировать «Большую перезагрузку» в эпоху после Covid-19. Однако по мнению экспертов в январе не удастся организовать это (форум, – ред.) безопасно», – говорится в сообщении.

Тем не менее в течение недели, начиная с 25 января, Форум проведет онлайн-встречи на высоком уровне «Давосские диалоги», во время которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на положение в мире.

Детали, касающиеся даты и места проведения самого экономического форума в 2021 году, организаторы обещают сообщить как только будут уверены в безопасности его участников.

Форум в Давосе – самый престижный и наиболее резонансный ежегодный глобальный саммит. Впервые он состоялся в 1971 году.

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