Заместитель госсекретаря США прилетел к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

На встрече Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности по финансовой и военной поддержке. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.

Украинский глава также проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии.

Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Тэги: Владимир Зеленский, Госсекретарь США