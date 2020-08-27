Заместитель госсекретаря США прилетел к Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
На встрече Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности по финансовой и военной поддержке. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.
Украинский глава также проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах.
Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии.
Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.
Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.
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