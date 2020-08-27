МВД России не нашло признаков преступления в деле о Навальном

Генпрокуратура России направила Германии запрос о правовой помощи в рамках дела Навального.

В ходе проверки по факту госпитализации Алексея Навального признаков преступления не найдено, заявили в четверг, 27 августа, в Генпрокуратуре России, пишет ТАСС.

«Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», – сказал представитель ведомства Андрей Иванов.

Он отметил, что Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Навального.

Генпрокуратура РФ также запросила у Германии доказательства предварительного диагноза, поставленного Навальному в немецкой клинике Charite.

«К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite», – сказал Иванов.

Россия в свою очередь готова предоставить результаты проведенных экспертиз и исследований.

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