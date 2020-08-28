Болельщики назвали Роналду автором самого красивого гола Лиги чемпионов в этом сезоне

УЕФА представил пятерку самых красивых голов завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов по итогам голосования болельщиков.

Лучшим в сезоне-2019/20 был признан невероятный удар из-за пределов штрафной площади португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по воротам французского «Лиона» (2:1) в ответном матче 1/8 финала, который прошел 7 августа в Турине.

Роналду тогда сделал дубль и принес туринцам победу, но по сумме двух матчей в четвертьфинал вышла французская команда.

Второй по красоте гол был забит полузащитником немецкого «Лейпцига» Марселем Забитцером питерскому «Зениту» (2:1) в третьем туре группового раунда. Третье место отдали полузащитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, поразившего ворота мадридского «Атлетико» (2:2) в первом туре.

В топ-5 также вошли голы нападающего «Барселоны» Луиса Суареса и хавбека «Баварии» Сержа Гнабри.

Тэги: футбол, Криштиану Роналду, Лига чемпионов УЕФА