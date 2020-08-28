Премьер Японии уходит в отставку по состоянию здоровья
65-летний Синдзо Абэ может покинуть свой пост из-за ухудшения состояния здоровья. За последнее время он дважды ложился в больницу.
По информации телеканала NHK, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.
Отмечается, что за последнее время он дважды ложился в больницу.
Синдзо Абэ является главой Либерально-демократической партии Японии. Это его второй срок на посту премьера, который начался в 2012 году. В первый раз он возглавлял правительство с 2006 по 2007 год.
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