Премьер Японии уходит в отставку по состоянию здоровья

65-летний Синдзо Абэ может покинуть свой пост из-за ухудшения состояния здоровья. За последнее время он дважды ложился в больницу.

По информации телеканала NHK, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.

Отмечается, что за последнее время он дважды ложился в больницу.

Синдзо Абэ является главой Либерально-демократической партии Японии. Это его второй срок на посту премьера, который начался в 2012 году. В первый раз он возглавлял правительство с 2006 по 2007 год.

Тэги: Япония, отставка, Синдзо Абэ