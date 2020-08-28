В Беларуси за день задержано 270 протестующих

Среди задержанных на акциях протеста 50 журналистов. Часть из них уже отпустили, а некоторые остаются в изоляторе временного содержания до суда.

На акциях протеста в Минске и других городах Беларуси в четверг, 27 августа, были задержаны более 260 человек, в том числе около 50 журналистов, сообщает правозащитный центр Весна.

По данным центра, в список задержанных в Минске вошли 265 человек, еще пятерых задержали в регионах.

В то же время Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что было задержано около 50 представителей СМИ. Среди них как представители местных СМИ, так и иностранных: Радыё Свабода, БелаПАН, TUT.BY, Наша Нiва, Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP и др.

Отмечается, что практически всех после проверки документов отпустили. Однако на четырех журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции, поскольку они отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда.

Известно об одной депортации – шведский журналист Пол Хансен в пятницу должен покинуть Беларусь, ему запрещен въезд в республику на пять лет. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приезжала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Сообщается также, что журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову из РОВД забрала «скорая».

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