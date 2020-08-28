7-летний мальчик подорвался на гранате на Донбассе
Двое детей играли во дворе. Мальчик подобрал предмет, который взорвался, он получил травму ноги.
На Донбассе в неподконтрольном населенном пункте Кипучем 7-летний мальчик подорвался на гранате и получил тяжелые раны правой ноги. Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.
О ранении первыми сообщали 14 августа медики из больницы в неподконтрольном Перевальске.
Позже наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, вечером 7 августа двое их внуков играли во дворе дома их дочери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Сосед рассказывал, что видел раненого мальчика на земле, у него с ноги текла кровь.
В Кипучем наблюдатели также видели следы крови посреди двора возле указанного дома.
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